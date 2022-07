Cette invitée inattendue aperçue aux côtés de Brigitte Macron pour le défilé du 14 Juillet (photos)

Le défilé du 14 Juillet de cette année était aussi un défilé de stars !

Aux côtés de la Première dame de France, une ex-mannequin particulièrement appréciée des Français a fait une apparition inattendue. Naomi Campbell a en effet répondu à l’invitation présentielle et a assisté au défilé du 14 Juillet à Paris à l’occasion de la fête nationale française.









Une venue qui peut interroger mais dont l’ex-mannequin semble avoir été particulièrement honorée. Dans une publication sur Instagram, Naomi Campbell a indiqué qu’il lui "semblait important d'assister à la cérémonie officielle du 14 juillet en France pour honorer les femmes et les hommes qui risquent leur vie en luttant pour la liberté et la paix et célébrer le pays qui a établi la Déclaration des droits de l'homme". L’ancien top model, habillée en Louis Vuitton de la tête aux pieds, a également avoué que ce spectacle était l’un des "plus émouvants de sa vie".