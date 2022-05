Elizabeth II: l'étonnante raison pour laquelle la Reine n'a ni passeport ni permis de conduire

La Reine a visité une centaine de pays dans le monde, mais il y a une chose qu'elle n'a jamais eue à emporter, c'est son passeport, selon le Sun. Elizabeth n'a jamais à se soucier de vérifier qu'elle a bien ce fameux document lorsqu'elle voyage. Alors que tout le monde doit faire la queue à la douane, Sa Majesté peut passer en un clin d'œil, car elle n'a même pas besoin d'en posséder un.



Et ce n'est pas tout, elle n'a jamais besoin d'emporter de documents de voyage ou de prouver son identité aux agents de l'immigration. En effet, des exceptions sont toujours faites pour le monarque britannique régnant, lorsqu'il voyage, car les passeports sont en fait délivrés à son nom.



Le secrétaire d'État de Sa Majesté britannique demande et exige, au nom de Sa Majesté, que tous ceux qu'elle concerne lui permettent de passer librement sans entrave et lui accordent l'assistance et la protection nécessaires, relate le Sun.



Cependant, les autres membres de sa famille, dont le prince Philip et le prince Charles, n'ont pas cette chance, car ils sont tenus d'avoir un passeport.



Mais le passeport n'est pas le seul document officiel que la Reine ne doit pas posséder. La reine, âgée de 91 ans, n'a jamais eu de permis de conduire, car ils sont également délivrés à son nom.