Emma Smet: son nombre d'abonnés EXPLOSE sur Instagram grâce à Mbappé

Depuis quelques semaines circulent des rumeurs de relation entre Emma Smet et Kylian Mbappé. Depuis que des photos attestant de leur grande complicité ont été dévoilées, le compte Instagram de la jeune femme compte beaucoup plus d'abonnés.

Le 5 novembre dernier, Kylian Mbappé et Emma Smet faisaient la Une du magazine Closer. L'attaquant du PSG et la comédienne ont été aperçus très complices dans les gradins du Parc des Princes. Des regards et des fous rires qui suffisent à lancer des rumeurs de leur idylle.

Suite à la publication de ces photos, le compte Instagram d'Emma Smet a été fortement impacté. La jeune femme a en effet augmenté de 50% son nombre d'abonnés, pour être suivie aujourd'hui par plus de 300.000 personnes. Actuellement au casting de la série télévisée "Demain nous appartient", cette relation pourrait-elle apporter des changements dans la vie d'Emma Smet ? Ce nombre croissant d'abonnés pourrait faire de la jeune femme une influenceuse sur le réseau social. Cotôyer une star du monde du football, c'est donc visiblement bon pour la popularité.

C'est en février 2019 que les deux tourtereaux se sont rencontrés, lors de l'anniversaire de Neymar. Pour l'instant, aucun des deux intéressés n'a confirmé la relation.