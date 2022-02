État de santé de Céline Dion: on sait désormais de quelle maladie souffre la chanteuse

Parce que les rumeurs vont bon train sur l'état de santé de Céline Dion, il était temps que ses proches éclairent la situation.

En effet, depuis quelques semaines, les fans s'inquiètent pour la chanteuse québécoise. Après avoir annulé sa dernière tournée, Céline Dion est apparue amaigrie et fatiguée sur des photos volées, sans aucune explication donnée ni par la star ni par son équipe.

L'un des proches de Céline Dion avait récemment indiqué que Céline Dion souffrait de "spasmes musculaires", sans préciser de quelle maladie ils en étaient les conséquences ni définir l'origine de ces maux.

C'est ce lundi 7 février dans les pages du Parisien que des éléments de réponses plus concrets sont enfin donnés. Dans un article de nos confrères, on peut lire que Céline Dion "ne souffre en rien d'un cancer ou de la maladie d'Alzheimer. Céline a depuis longtemps un problème digestif, et celui-ci entraîne des spasmes musculaires mais aussi une perte de poids. Sur elle, qui n'est déjà pas épaisse, cela se voit." Avant de préciser: "Cette maladie n'est pas grave, elle ne nécessite pas d'opération mais demande un long traitement médical et un régime alimentaire draconien".