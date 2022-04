Gwen Stefani poste une photo d'elle et fait sensation: "Les années ne l'atteignent pas!"

Gwen Stefani a toujours été une belle femme et à 52 ans elle le reste!

La chanteuse du groupe No Doubt cultive son apparence et son look depuis le début de sa carrière... Il y a 30 ans! Cheveux platine, rouge à lèvres rouge profond, style entre sport et sexy, corps longiligne. Aujourd'hui encore, Gwen Stefani garde le cap (et la ligne) et elle le prouve ce dimanche 3 avril en postant une photo d'elle en pied sur Instagram.

Collants résille, minishort, santiags, pose langoureuse, on peine à retrouver les cinq décennies chez Gwen! Et les fans, également impressionnés, adorent: "Excusez-moi Madame!", "On dirait que les années ne l'atteignent pas!", "Tu as toujours le truc!", peut-on notamment lire en commentaires.