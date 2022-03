Il y aura une suite au film culte "Je suis une légende" et on y retrouvera Will Smith

Les rumeurs sont désormais confirmées: il y aura bel et bien une suite au film culte "Je suis une légende", sorti il y a 15 ans sur nos grands écrans avec comme personnage principal Robert Neville interprété par Will Smith.

Warner a officiellement annoncé la production du deuxième volet de ce film où un chercheur tente de trouver un remède contre un virus qui transforme les hommes en morts-vivants.

Will Smith a commencé de son côté un teasing avec une photo issue du premier opus publiée sur Instagram. Si on ne sait pas dans quelles conditions l'acteur américain y apparaîtra, puisque rien ne laisse présagé son retour à la fin de "Je suis une légende", on sait qu'il y sera rejoint par Michael B. Jordan, connu notamment pour son rôle dans "Black Panther".