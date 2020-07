J.J. Lionel, le chanteur de "La danse des canards", est mort

L'interprète de la célèbre "Danse des canards", J.J. Lionel, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi.

J.J. Lionel, Jean-Jacques Blairon de son vrai nom, est décédé ce 14 juillet à l'âge de 72 ans. Il était atteint d'une tumeur au cerveau.



Né à Binche le 9 août 1947, ce musicien professionnel apprend la guitare en autodidacte, puis fonde dans les années '60 le groupe "The Rayllisters" aux côtés de Marc Wasterlain, pianiste et chanteur. Au conservatoire de Mons, Jean-Jacques Blairon obtient un premier prix de contrebasse.



Après diverses expériences musicales, il intègre l'orchestre de l'accordéoniste belge Hector Delfosse. En 1981, on lui propose d'interpréter "La danse des canards", une chanson basée sur une mélodie instrumentale suisse avec un texte d'Eric Genty, un chanteur hennuyer. Est-ce la mélodie, la chorégraphie enfantine qui l'accompagne ? La chanson est un succès immédiat et s'écoule à 2,5 millions d'exemplaires.

Ce succès n’a pas fait de lui un homme riche, puisqu’il n’en était ni l’auteur, ni le compositeur.

Jean-Jacques Blairon vivait à Houthem, dans l'entité de Comines-Warneton, avec son épouse Georgia. Il était père de plusieurs enfants, et grand-père.