Jada Pinkett Smith a décidé de sa raser le crâne pour une raison bien précise

La boule à zéro, une transformation capillaire radicale pour Jada Pinkett Smith. La femme de Will a surpris ses abonnés en partageant un cliché de sa nouvelle apparence sur Instagram. Elle y pose aux côtés de sa fille Willow Smith, qui l’a encouragée à sauter le pas. Une décision motivée par ses problèmes de perte de cheveux.

Depuis quelques années, l’actrice est touchée par l’alopécie. Elle s’était d’ailleurs confiée à ce sujet dans l’émission Red Table Talk en 2018 : "C'était terrifiant quand ça a commencé. J'étais sous la douche un jour et j'avais juste des poignées de cheveux dans les mains et je me suis dit : "Oh mon dieu, est-ce que je deviens chauve ?"

Les médecins n’ont pas trouvé d’explications à cette perte de cheveux. ”C’était l’une de ces périodes de ma vie où je tremblais littéralement de peur. C’est pourquoi j’ai coupé mes cheveux courts, et je continue de les couper”, racontait-elle. Désormais, l'actrice âgée de 49 ans a franchi nouveau cap vers l’acceptation de soi : "Willow me l’a fait faire parce qu’il était temps de lâcher prise", écrit-elle en légende.