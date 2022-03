Jamie Lee Curtis se confie sur sa transformation physique pour son dernier rôle: "Je cache mon ventre depuis que j'ai 11 ans"

L'actrice Jamie Lee Curtis s'est exprimé sur sa transformation physique pour le film "Everything All at Once" dans lequel elle interprète Deirdre Beaubeirdra, une contrôleuse des impôts à l'Internal Revenue Service (IRS). Dans une publication postée sur Instagram l'actrice de 63 ans apparaît sans filtre, avec quelques kilos supplémentaires.

“Dans le monde, il existe une industrie - une industrie qui brasse des millions, des milliards de dollars - qui consiste à cacher des choses. Correcteurs. Sous-vêtements sculptants. Injections. Procédures de chirurgie esthétique. Vêtements. Accessoires pour cheveux. Produits capillaires. Tout pour dissimuler la réalité de ce que nous sommes”, dénonce l'actrice.

“J’ai dit à toute l’équipe de tournage: je ne veux aucune technique de dissimulation. Je rentre mon ventre depuis que j’ai 11 ans, l’âge où l’on commence à prendre conscience des garçons et de son corps, et que les jeans sont super serrés. Là, j’ai très spécifiquement décidé d’abandonner et de relâcher tous les muscles que j’avais l’habitude de contracter pour cacher la réalité. C’était mon objectif”, soutient l'actrice de Hollywwod qui est connue pour prôner la vieillesse naturelle loin des diktats de Hollywood.