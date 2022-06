Jean-Luc Reichman s'affiche NU dans son bain avec sa compagne (photo)

L'animateur des 12 coups de midi a dévoilé une photo pour le moins inhabituelle sur son compte Instagram ce samedi 11 juin. Sur le cliché, on peut apercevoir Jean-Luc Reichman embrassant sa compagne, la costumière Nathalie Lecoultre, qui apparaît uniquement vêtue d'un boa de plume et de bas résilles. Quant à Jean-Luc, celui-ci apparaît le torse-nu arborant un chapeau de cow-boy et tenant fermement une bouteille de Whisky à la main. Sa conjointe quant à elle brandit un revolver.

En voyage aux États-Unis

"Fin du périple étasunien", légende l'animateur français. En effet, le couple était en road trip aux États-Unis et se targue d'avoir réalisé plus de 5.000 kilomètres à moto. "On a bien mérité un bon dernier bain à l'ancienne non?!". De leur côté, les internautes se délectent de ce cliché osé, et remercient l'animateur d'avoir partagé son voyage en Amérique du Nord. "Sublime photo. Profitez-en bien de votre dernier jour de vacances", peut-on lire ou encore, "magnifique voyage beau souvenir pour vous deux".