Jenifer de retour après 4 ans d'absence: la chanteuse dévoile son nouveau single (vidéo)

La Niçoise est de retour après 4 ans d'absence avec son album "Nouvelle page". Un moment très attendu par ses fans!

Jenifer teasait son retour dans le monde de la musique depuis plusieurs semaines, pour le plus grand bonheur de ses fans. Après 4 ans d'absence, l'interprète d'"Au soleil" vient de dévoiler un extrait de son nouvel album, qui sortira le 4 novembre prochain.

Un single qui a fait le bonheur de ses fans, qui attendaient son retour en chanson avec impatience : "Incroyable ! Le clip est décalé avec les musiciens. La chanson est trop cool et entraînante. Encore un single de fou. Ça promet pour l'album. Bravo Jen c'est une réussite. Ça va vite partir en écoute en boucle", "Ça fait tellement de bien cette légèreté, cet folie. et surtout cette énergie, ce son vintage tellement bon, les paroles et ta voix... Bref un vrai titre pop comme j'aime", ou encore "Très belles musique et paroles c’est le top comme d’habitude ! Tu nous enchantes avec ta voix si pure!", peut-on lire parmi les nombreux commentaires sur YouTube.