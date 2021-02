Jennifer Aniston: les fans choqués par cette interview de 1998

A l’heure du #MeToo, beaucoup d’actes autrefois gênants sont maintenant décriés. Une interview de Jennifer Aniston par David Letterman pose un problème. Les fans dénoncent.

Depuis le lancement du #MeToo, le présentateur et humoriste David Letterman subit de nombreuses critiques. C’est notamment le cas d’une interview avec Jennifer Aniston en 1998. La vidéo montre David Letterman ayant un comportement gênant avec l’actrice de Friends alors en pleine promotion du film "L’objet de mon affection".

Les fans trouvent le comportement du présentateur inapproprié. L’actrice subit des questions déplacées à caractère sexuel. David Letterman va jusqu’à se lever de son fauteuil pour tenter d’attraper une mèche de cheveux de la jeune femme avec sa bouche sans y être autorisé.

L’interview complète dure près de 15 minutes et on y voit Jennifer Aniston mal à l’aise. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes dénoncent: "Certains sont des porcs", peut-on lire, ou encore: "WTF!!! C’est la chose la plus effrayante que j’ai vue depuis un moment. Tout ceci me met très mal à l’aise."