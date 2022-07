Jennifer Lopez et Ben Affleck aperçus dans un magasin Micromania à Paris: "On vous laisse imaginer la réaction de nos conseillers" (vidéo)

En pleine lune de miel à Paris, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont été pris en photo dans un magasin... Micromania! Une célèbre chaîne de distribution de jeux vidéos. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas passés inaperçus.

Alors que Jennifer Lopez et son mari Ben Affleck poursuivent leur lune de miel à Paris, le couple s'est accordé ce 25 juillet une minute shopping chez Micromania, la célèbre chaîne de magasins de jeux vidéos. Pour faire leurs achats, les jeunes mariés ont choisi la boutique du 17e arrondissement de Paris.

"J'avais bientôt fini ma journée, et là, je lève la tête. Je vois alors Jennifer Lopez et Ben Affleck dans le magasin", a raconté au media "Le Parisien" un étudiant, vendeur dans la boutique, avant d'ajouter : "Ça m'a un peu surpris, mais ils restent des clients comme les autres, juste que c'est Jennifer Lopez et Ben Affleck...".

Le jeune homme a révélé à nos confrères sur quels produits les deux stars américaines avaient craqué : "Ils n'ont rien acheté d'extraordinaire, deux jeux Switch, une manette Switch et les écouteurs. Pas de console. C'était surtout Ben Affleck qui cherchait des écouteurs, et les enfants qui regardaient", a-t-il ainsi rapporté.

Les deux amoureux sont restés une trentaine de minutes dans le magasin d'après lui. De quoi attirer de nombreux curieux devant la boutique. La sortie du couple a été très remarquée, et a nécessité l'intervention de gardes du corps pour qu'ils soient conduits en toute sécurité jusqu'à leur véhicule.