Jessica Biel se confie pour ses 10 ans de mariage avec Justin Timberlake: "Nous avons eu nos hauts et nos bas"

C'est au cours d'une interview accordée à Access Hollywood que l'actrice Jessica Biel a accepté d'évoquer son mariage avec Justin Timberlake. Le célèbre chanteur et l'actrice vont célébrer leurs 10 ans de mariage cette année en octobre. L'occasion de revenir sur leur relation et la famille qu'ils ont fondée.

Le couple a eu deux enfants: Silas et Phinneas, né en 2020 dans le plus grand secret. Jessica Biel qui a évoqué son célèbre mari a détaillé qu'elle était la "plus heureuse" qu'elle ait jamais été.

Et de confier: "J'ai parfois l'impression que 10 ans viennent de s'écouler en un clin d'œil et d'autres fois, je me dis : 'Oh mon Dieu, 10 ans, c'est une durée vraiment importante de la vie de quelqu'un' ", a-t-elle déclaré. "J'en suis juste très fier."

La star de "Sinner" a également expliqué comment ils affrontaient les défis ensemble, affirmant qu'elle "aimait toujours la vie" avec lui, même après tous les obstacles qui se sont dressés sur leur chemin.

"Nous avons eu des hauts et des bas comme tout le monde et j'en suis vraiment fière et je suis toujours la plus heureuse et j'aime ma vie", a-t-elle ajouté.

Justin Timberlake avait été photographié en 2019 à une soirée arrosée en train de tenir la main à l'actrice Alisha Wainwright, sa partenaire dans le film "Palmer". Après la publication de photos dans les tabloïds sur lesquelles on le voyait serrer la main de l'actrice, l'acteur s'était excusé publiquement: "Il y a quelques semaines, j’ai fait preuve d’un grand manque de jugement, mais que ce soit clair, il ne s’est rien passé entre moi et ma collègue", avait-il assuré.