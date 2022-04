Jessica Thivenin ne supporte plus son image: "Je me déteste, je ne peux pas me voir"

Jessica Thivenin a confié avoir du mal à s'accepter en ce moment. La candidate de téléréalité s'est adressée à ses abonnés pour exprimer son mal-être. La femme de 32 ans et son compagnon Thibault Garcia ont perdu beaucoup de poids lors de leur participation à l'émission de téléréalité "Les apprentis aventuriers" sur W9. Depuis, la mère de famille ne se reconnaît pas.

Jessica et Thibault étaient sur une île déserte en Thaïlande pour le tournage du programme. Ils ont dû se débrouiller pour se nourrir. Cela a eu des conséquences...

"Je pense aller faire une prise de sang parce qu’on n’a pas mangé à notre faim et que c’était une aventure compliquée. Je n’ai pas repris de force depuis la fin du tournage. Le corps humain est capable de tenir en buvant juste de l’eau pendant un mois, je crois. L’aventure dure une vingtaine de jours", explique la mère de Maylone et Leewane.

Elle a décidé d'être transparente avec sa communauté et de partager ce qu'elle ressent depuis son retour.

"Je me déteste. Je ne peux pas me voir. Je pense que c’est parce qu’il me manque quelques kilos. Ça me creuse, je ne m’aime pas du tout. Ce n’est pas grave, ça va passer. Mais c’est compliqué quand tu te regardes dans le miroir et que tu ne peux pas te voir", poursuit-elle.

De son côté, Thibault a, lui aussi, beaucoup de mal à s'accepter. Il a, lui aussi, voulu le partager avec ses abonnés. "Je me trouve trop maigre, on dirait un asticot. Je vais reprendre la musculation", annonce l'homme de 31 ans.