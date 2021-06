Justin Timberlake soutient publiquement son ex Britney Spears

Justin Timberlake a exhorté sur Twitter la juge en charge de l'affaire de la tutelle de son ex Britney Spears à la lever.

Dans une déclaration publiée sur Twitter, le chanteur de 40 ans, qui était en couple avec Britney Spears de 1998 à 2002, a déclaré: “Après ce que nous avons vu aujourd'hui, nous devrions tous soutenir Britney en ce moment. Indépendamment de notre passé, bon ou mauvais, et peu importe si c'était il y a longtemps."

Ce message survient quelques mois seulement après que Justin Timberlake s'est publiquement excusé pour ses actions pendant et après leur relation au milieu de la sortie du documentaire Framing Britney Spears.

Le chanteur et acteur a poursuivi: "Ce qui lui arrive n'est tout simplement pas bien. Aucune femme ne devrait jamais être empêchée de prendre des décisions concernant son propre corps."

Et d'ajouter: "Personne ne devrait JAMAIS être détenu contre sa volonté … ou avoir à demander la permission d'accéder à tout ce pour quoi il a travaillé si dur."

L'ancien membre du boysband de N*SYNC, qui s'est inspiré de sa rupture avec Britney pour son single Cry Me A River, a épousé l'actrice Jessica Biel en 2012 et ils ont deux fils ensemble.

Justin a tweeté: "Jess et moi envoyons notre amour et notre soutien absolu à Britney pendant cette période. Nous espérons que les tribunaux et sa famille arrangeront les choses et la laisseront vivre comme elle le souhaite."