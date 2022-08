Kamini: 15 ans après "Marly-Gomont", que devient le chanteur?

Depuis 2007 et la sortie de son tube de "rap rural", Kamini s’est illustré de multiple manière dans les médias.

"J'm'appelle Kamini, j' viens pas de la Téci. J'viens d'un p'tit village qui s'appelle Marly Gomont". C’est avec ces paroles que Kamini s’était présenté au public. "Marly-Gomont", un rap plein d’auto-dérision qui avait fait mouche. Le clip champêtre qui l’accompagnait avait même fini par être diffusé dans le journal de TF1, présenté par Jean-Pierre Pernault, animateur auquel il faisait référence dans sa chanson : "Les p'tits patelins paumés que personne ne connaît. Même pas Jean-Pierre Pernault".



Ensuite, Kamini a sorti plusieurs albums qui n’ont pas rencontré le succès fulgurant de son premier morceau. C’est plutôt à la télévision et au cinéma que l’artiste s’est épanoui. Il a beaucoup travaillé pour France 3 : en tant que chroniqueur dans l'émission Midi en France, en tant que présentateur dans une série de reportages intulée Les Gens des Hauts...



En 2013, Kamini fait un pas de côté en se lançant dans un premier one-man-show. Mais c’est en écrivant le scénario de Bienvenue à Marly-Gomont que l’artiste retrouvera les voies de la réussite. Le film, inspiré de la vie de son père, a rassemblé plus de 500 000 spectateurs dans les salles de cinéma françaises. Diffusé ce dimanche 7 août sur TF1, le long-métrage a également rencontré un succès d’audience, avec plus de trois millions de spectateurs.