Kendall Jenner et Devin Booker ont-ils mis en scène leurs récentes photos? Une source BALANCE

Kendall Jenner et son ex Devin Booker, star de la NBA, ont été vus ensemble récemment à la SoHo House de Malibu quelques jours après l'annonce de la séparation du couple. Selon une source qui a parlé à Page Six, il s'agissait d'un "coup de pub".

"Son équipe ne veut pas qu'elle ait l'air de s'être fait larguer", explique uns source. "Son équipe a demandé à ce qu'on se rencontre."

Les photos montrent Jenner et Booker se souriant dans un espace extérieur du luxueux club privé.

Une source a déclaré à E ! News, qui a annoncé la semaine dernière que le couple s'était séparé après deux ans de relation, "Ils ont partagé des choses sur leurs téléphones et ont ri. Kendall levait les yeux et souriait à Devin."

Ce week-end, le joueur des Phoenix Suns a liké des photos Instagram de kendall qui commençaient par une image de la jeune femme nue prenant un bain de soleil. Le modèle a elle aussi liké une photo de son ex-compagnon jouant au baseball.

Une source a déclaré à Page Six cette semaine que le couple s'est séparé parce que Booker, 25 ans, n'était pas prêt à poser la question à la star de téléréalité, 26 ans, et qu'ils sont tous deux concentrés sur leurs carrières.

"Bien qu'ils se soucient l'un de l'autre, Devin n'allait pas la demander en mariage et sa priorité est sa carrière. La carrière de Kendall domine également sa vie."

Jenner et Booker ont commencé à sortir ensemble en 2020. Le couple a assisté au mariage de Kourtney Kardashian et Travis Barker en Italie en mai.