Kim Kardashian adapte sa ligne de lingerie à celles qui, "comme Khloé", ont un v**** plus large

Kim Kardashian a révélé jeudi qu'elle allait élargir la zone de tissu au niveau du sexe de ses bodys de la marque de lingerie SKIMS. Une annonce qui devra faire plaisir à sa soeur Khloé. En effet, l'ex de Tristan Thompson n'a jamais caché qu'elle trouvait qu'elle avait une zone intime plus large que les autres.

Khloé s'est plainte récemment dans leur nouvelle émission de téléréalité diffusée sur la plateforme Hulu qu'elle avait un vagin plus large que la moyenne et que la marque de lingerie de sa soeur ne convenait pas à sa morphologie.

Dans une story postée sur Instagram, Kim Kardashian a fait la grande annonce en plaisantant que cette décision avait été "prise juste pour Khloé".





Kim a filmé une réunion de l'équipe de sa marque SKIMS et a interpellé sa soeur: "Khloé, c'est ton jour de chance"... Les bodys et culottes seront en effet adaptés aux morphologies plus larges au niveau du sexe féminin.