Kim Kardashian: ses fans la félicitent de dévoiler son visage sans maquillage (vidéo)

Dans la téléréalité "The Kardashians", Kim Kardashian s'est montrée sans maquillage. Un moment qui a surpris ses fans. La star de la télé-réalité était au naturel lors du nouvel épisode de jeudi de la série Hulu, dans une scène où elle s'entraîne avec sa sœur Khloé et Tristan Thompson.

Kim a laissé entrer le couple dans sa maison, vêtue d'un peignoir blanc. Sur Twitter, les fans ont salué son look naturel et sans filtre. "Je sais que les Kardashian vivent dans un monde où les "petites gens" n'iront jamais, mais je pense que la nouvelle série est plus ouverte. Kim dira tout (bon ou mauvais) sur elle-même et elle se montre sans maquillage. #Respect".

Un autre a tweeté : "Kim est belle, son visage sans maquillage est au top. On aimerait bien voir sa routine de soins de la peau."

"Kim est tellement belle sans maquillage", a ajouté un troisième.

La routine matinale de Kim Kardashian est intense. Elle a révélé qu'elle se réveillait à 6 heures du matin pour commencer sa journée avec une routine d'entraînement d'une heure qu'elle a décrite comme une "torture."

Elle passe ensuite une heure chez le coiffeur et le maquilleur, se fait faire une manucure et une pédicure tous les dix jours et se fait faire les sourcils toutes les trois semaines par la célèbre Anastasia.

Kim opte également pour des traitements de blanchiment des dents, des bronzages en spray, des épilations au laser et des traitements au laser pour raffermir son ventre et ses cuisses.

"Les Kardashian ont promis un regard sans concession sur la vie de la célèbre famille, et la série semble tenir ses promesses, du moins en ce qui concerne le régime matinal de Kim."