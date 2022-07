La bande-annonce de "Blonde", le biopic sur Marilyn Monroe, est sortie et on a relevé un détail troublant

C’est un film prévu pour la rentrée et très attendu du grand public. Blonde, le biopic sur la vie de Marilyn Monroe devrait sortir le 23 septembre sur la plateforme Netflix et, histoire de nous mettre l’eau à la bouche, la bande-annonce est sortie ce jeudi 28 juillet.

Outre le côté très sombre qui ressort de cette biographie, entre l'hypersexualisation du personnage et le succès étouffant, un détail est particulièrement frappant dans ce teaser. Il s’agit de la ressemblance physique entre Marilyn Monroe et son interprète Ana de Armas.

L’actrice cubo-espagnole, que l’on a pu apercevoir dans Knock Knock (2015), Blade Runner 2049 (2017) ou encore the Gray Man (2022), semble s’être donnée corps et âme pour prendre possession du rôle de la blonde la plus glamour d’Hollywood. Et c'est réussi!

Marilyn Monroe:





Ana de Armas:





"Trop sulfureux"

Le site spécialisé Allociné rappelle que "bien avant sa sortie, Blonde fait déjà l’objet de plusieurs polémiques pour son caractère sexuel" puisque "jugé trop sulfureux pour la plateforme". Quel suspens !