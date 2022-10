La famille de Daniel Levi annonce un beau projet à la suite de son décès: "Nous continuons sur sa voie…"

Le 6 août dernier, Daniel Levi décédait des suites d’un cancer colorectal. L’annonce de sa mort a été un grand choc pour le monde de la musique. Il était connu pour avoir eu l’Envie d’aimer dans la comédie musicale Les Dix commandements mais également pour ses engagements personnels.

C’est ce deuxième aspect du caractère de Daniel Levi que sa famille espère pérenniser. "Nous continuons sur sa voie", précise-t-elle. Par le biais de son compte Instagram, les Levi ont en effet annoncé un grand concert hommage avec "ses amis artistes, ses musiciens et le Gospel’N Life Harmony" le 7 novembre au théâtre Mogador.

"Tous les bénéfices de ce gala ainsi que tous les dons effectués lors de la campagne serviront à financer l’achat de nombreux pianos que nous déposerons dans tous les hôpitaux", expliquent les Levi.

Pourquoi des pianos dans les hôpitaux? Tout simplement parce que le piano était l’instrument de prédilection de Daniel Levi et que, pendant sa maladie, Daniel Levi avait crée une vraie énergie dans son service grâce au piano. "Lors de ses soins et hospitalisations, il se mettait au piano et partageait avec les autres malades et le personnel soignant." Un bel hommage aux derniers instants du célèbre chanteur, donc.