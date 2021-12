La nouvelle saison de "Sex and The City" provoque une crise en bourse après le décès d'un des personnages principaux

Attention si vous êtes fan de la série "Sex and The City" et si vous comptez regarder la nouvelle saison, quelques détails précisés dans cet article vont vous spolier. Si vous souhaitez donc garder le mystère, arrêtez IMMEDIATEMENT de lire ceci.

Dans le premier épisode de la nouvelle saison intitulée "And Just Like That ...", désormais disponible aux Etats-Unis, l'un des personnages préférés de la série tombe soudainement mort après avoir terminé une séance intensive d'entraînement sur un vélo d'appartement de la marque "Peloton". Cet événement n'est pas anodin pour les fans des frasques de Carrie Bradshow mais aussi pour la marque d'équipement sportif qui a très vite réagi sur les réseaux sociaux et a réalisé là un incroyable coup de marketing.

Lors de ce premier épisode, l'énigmatique Monsieur Big (Chris Noth) succombe à une crise cardiaque après avoir effectué une séance de sport sur un vélo d'appartement qui restera dans les annales, beaucoup se sont en effet demandés comment la marque Peloton allait se remettre de cette apparition télévisée aussi peu flatteuse et inoubliable.

Après la mise en ligne de l'épisode douloureux, l'action de la marque a perdu 10% en bourse et a atteint son plus bas niveau depuis mai 2020. En outre, l'action a également subi une dégradation de son image de la part des analystes, révèle le Los Angeles Times.

Une publicité en urgence

Et voilà le coup de marketing de génie... En quelques jours, Peloton a réussi à rebondir de manière considérable: elle a ressuscité Mr. Big pour une publicité diffusée sur les réseaux sociaux mettant en vedette nul autre que Chris Noth et son instructrice Jessica King. Cette publicité, publiée dimanche et narrée par l'acteur Ryan Reynolds, a rapidement explosé en ligne, amassant plus de 45.000 likes sur Twitter et faisant la une des journaux Outre-Atlantique.

"Est-ce qu'on devrait faire un autre tour ?", demande Monsieur Big à son instructrice. Et d'ajouter: "La vie est trop courte pour ne pas le faire."

Et l'acteur Ryan Reynolds de préciser dans la narration: "Et juste comme ça, on a rappelé au monde que le cyclisme régulier stimule et améliore votre cœur, vos poumons et votre circulation, réduisant ainsi votre risque de maladies cardiovasculaires", récite Reynolds à partir d'un script pointu. "Le cyclisme renforce vos muscles cardiaques, abaisse le pouls au repos et réduit les taux de graisse dans le sang. Il est vivant."