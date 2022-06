La performance d’Angèle au festival We Love Green malgré la pluie battante (vidéo)

Le week-end dernier se déroulait le festival We Love Green à Paris. Des dizaines d’artistes étaient attendus sur scène, dont Gorillaz, Clara Luciani, Caribou ou encore Angèle mais malheureusement le festival a du être en partie annulé - le samedi soir, soit la soirée la plus convoitée par le public - à cause de l'orage menaçant.

We Love Green s’est tout de même tenu le dimanche sous une météo toujours très hostile… Ce qui n’a pas empêché Angèle de faire le show! La chanteuse belge a donné son concert sous une pluie battante et n’a pas hésité à danser sous la pluie en jupette blanche pour chauffer le public. Sans même frissonner, Angèle a encouragé ses fans: "Ok We Love Green, je veux vous entendre très très fort malgré la pluie". Une recette qui a pris à entendre les cris du public et les nombreux tee-shirts mouillés aperçus dans la foule.