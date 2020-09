Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Marie Bigard: "C'est GRAVISSIME" (vidéo)

François Cluzet était l'invité de "On refait la télé" sur RTL France le 26 septembre. L'acteur en a profité pour pousser un coup de gueule contre l'humoriste Jean-Marie Bigard.



"Ce qui me fait monter sur mes grands chevaux, c'est quand je vois qu'une chaîne d'informations comme BFM TV qui consacre une heure en direct à ce roi de beauf qu'est Jean-Marie Bigard", a lancé François Cluzet.

"Alors là, ça me met... mais fou quoi! Je ne comprends pas comment on peut donner une heure en direct à un abruti total qui en plus vous explique qu'il va peut-être se présenter aux élections présidentielles avec un mot d'ordre: 'Je me présenterai pour le peuple' au lieu de dire 'pour les beaufs que je suis'. Et ensuite qui tient des propos avec un masque où il est écrit "allez tous vous faire..." Non, mais vous imaginez le message qu'envoi ce type", a poursuivi la star.



"Le mec veut faire parler de lui, alors qu'il le fasse par la tolérance et pas par l'intolérance. Il y a assez d'intolérance dans ce monde", a précisé l'acteur .

"Jamais je pourrai tenir des propos aussi bêtes ! Je déteste que l'on imagine que le peuple soit aussi vulgaire et aussi beauf que lui", a-t-il dit.