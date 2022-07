Le drôle d’accoutrement de Kim Kardashian lors d’un défilé haute-couture pour Balenciaga (photo)

Décidément, Kim Karadashian n’en finit plus de remuer la planète Fashion. Après la robe de Marylin Monroe portée lors du célèbre "Happy Birthday to you Mr President" au Met Gala et le clin d’œil signé Jean-Paul Gauthier à la tenue seins nus portée dans ses belles années par Madonna, c’est dans un drôle d’accoutrement de Kim Kardashian est apparue au défilé Balenciaga ce jeudi.

La star de téléréalité a été invitée par la marque de haute-couture à défiler pour elle dans une magnifique robe de diva argentée faite de paillettes et de sequins. Avec des accessoires remarqués et remarquables: un mini mini sac et… un casque d’alien!

Ce casque noir en forme de crâne extra-terrestre a couvert le visage de Kim Kardashian et c’est grâce à sa propre publication qu’on a pu reconnaître la jeune femme. "Une expérience incroyable" a-t-elle d’ailleurs commenté, tandis que le public, lui, a montré un peu moins d’enthousiasme. "Malsain", "Dark Kim", "Il va falloir dormir la nuit", a-t-on notamment pu lire sur Instagram.