Le rappeur millionnaire 6ix9ine refuse d'aider son père sans-abri: "Il m'a abandonné à la naissance"

Tekashi 6ix9ine n'a aucune envie d'aider financièrement son père biologique, Danny Hernandez Sr, malgré l'appel à l'aide du sexagénaire sans abri, révèle Page Six.



Hernandez, qui a le même nom que son célèbre fils, a révélé dans une vidéo obtenue en exclusivité par Page Six la semaine dernière qu'il vit dans un refuge pour sans-abri depuis deux ans malgré la célébrité de Tekashi.



"Parce que je n'ai pas d'appartement, il ne sait pas que je suis dans le refuge", a déclaré le père. "Maintenant, il va savoir que je suis ici depuis, quoi, deux ans déjà ?".



"Vous pensez qu'il va venir me donner quelque chose", a-t-il ajouté. "Il a donné de l'argent à d'autres personnes... Il donne de l'argent à tout le monde".



Mais le rappeur ne compte pas donner un centime à son géniteur. L'artiste de Brooklyn a déjà exprimé sa déception quant à la relation qu'il entretient avec son père, qu'il n'a rencontré qu'à l'âge de 9 ans.



"Tout le monde sait que j'ai été abandonné à la naissance. Tout le monde sait que mon père biologique m'a abandonné à la naissance", a expliqué le rappeur de 25 ans à son ami DJ Akademiks mardi.



L'un des avocats de la célèbre balance a précédemment déclaré que la mère de Tekashi, Natividad Perez-Hernandez, avait mis Hernandez à la porte après l'avoir prétendument surpris en train de consommer de l'héroïne dans leur salle de bain. "En ce moment, il est dans un refuge en train de fumer du crack. L'histoire de moi qui ne donne pas d'argent à un drogué qui m'a abandonné à la naissance fait plus de publicité que les choses positives. Pourquoi ? Parce que c'est une tendance à me détester."