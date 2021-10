Le réalisateur de Squid Game confie avoir perdu six dents pendant le tournage de la série: voici pourquoi

La nouvelle série "Squid Game" ne cesse de faire parler d’elle. En seulement quelques jours après sa première diffusion, elle est parvenue à se hisser en haut du classement Netflix. Lors d’une interview accordée à CNN, son réalisateur, Hwang Dong-hyuk, est revenu sur ce phénomène mondial et a confié avoir perdu… six dents pendant le tournage. Il explique pourquoi.

"Squid Game" est devenu un véritable phénomène mondial depuis sa sortie sur la plateforme Netflix, le 17 septembre dernier. En seulement quelques jours, la série est parvenue à se hisser en tête des classements Netflix.

Pour ceux qui ne connaissent pas, il s’agit d’une série coréenne en neuf épisodes, mêlant une extrême violence et la dénonciation des inégalités économiques. Elle met en scène des centaines de personnages participant à un concours de jeux d'enfants afin de remporter 45,6 millions de won (33 millions d'euros), les perdants étant tués.

Son réalisateur, Hwang Dong-hyuk, a récemment accordé une interview à CNN, revenant sur ce phénomène mondial, expliquant comment tout a démarré. "Nous avons tous joué à un moment donné à ces jeux simples et enfantins, a-t-il déclaré au média américain. Etant à présent adulte, je me suis demandé ce que ça ferait de revenir en arrière et de rejouer à ces jeux d’enfance. Ça a été le début de la création de toute la série."

Pour Hwang Dong-hyuk, le récit de l'émission reflète la "société compétitive" dans laquelle nous vivons aujourd'hui. "C'est une histoire de perdants, a-t-il dit. Ceux qui luttent contre les difficultés de la vie quotidienne et qui sont laissés pour compte, tandis que les gagnants continuent à gagner plus."

Le réalisateur a également livré quelques confidences à propos du tournage, confiant notamment avoir perdu… six dents à cause du stress ! La production de cette série a en effet été très intense pour le scénariste sud-coréen. "Écrire, produire et réaliser une série tout seul était vraiment une tâche énorme", avoue-t-il. Mais cela ne l’a pas pour autant découragé pour la suite, malgré quelques réticences : "Quand je pense à faire la même chose pour la saison deux, je suis personnellement un peu inquiet. Il n'y a rien de confirmé pour le moment, mais les gens sont tellement enthousiastes que j’envisage vraiment une deuxième saison", a-t-il indiqué à CNN.