Louane partage une RARE image de son compagnon et elle (photo)

Depuis le mois de mars 2020, Louane est l'heureuse maman d'une petite Esmée. Mais la chanteuse tient à préserver sa vie privée. Si elle n'affiche aucune image de son premier enfant sur les réseaux sociaux, il en va de même pour son compagnon... Ou presque!

Musicien sur sa précédente tournée



Ce 22 septembre, le visage du père de son enfant est apparu dans sa story Instagram. Florian Rossi a 30 ans, il est compositeur et producteur. On ne sait quasiment rien de leur relation, qui est probablement née à l'occasion d'un projet musical de Louane. Le jeune homme a d'ailleurs participé à sa tournée précédente.



Aujourd'hui, la chanteuse parcourt la France pour faire la promotion de son nouvel album "Joie de vivre", prévu pour le 23 octobre prochain. Son compagnon, qui l'accompagnait à un concert pour une radio française, a partagé une vidéo d'elle et lui, que Louane s'est permise de republier.

Protéger sa vie privée



Désormais, le visage de Florian Rossi est connu par ses fans, et il y a fort à parier que la chanteuse sera de moins en moins frileuse et partagera plus d'images de lui à l'avenir. Pour son enfant, par contre, Louane est catégorique : "Cette vie-là, c'est moi qui l'aie choisi, et pas elle, mais ma famille va très bien, j'en suis très fière. Je suis très heureuse de la famille que j'ai aujourd'hui et je suis très très heureuse, comme toute jeune maman, j'imagine. Et c'est trop beau en vrai. J'espère que j'arriverai à faire respecter au maximum la vie privée de ma fille parce qu'elle n'a rien demandé. Ma vie, c'est une chose, la sienne, c'en est une autre", avait-elle expliqué sur Instagram.