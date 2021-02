Louane se confie sur cet homme de l'ombre qui a joué un rôle crucial dans sa carrière

Une complicité qui l'a guidée vers les sommets. Outre son talent indéniable, Louane a eu la chance de pouvoir compter sur un soutien de poids dès le plus jeune âge : Bruno Berberes, un producteur qui l'a repérée alors qu'elle n'était âgée que de 8 ans. Cette rencontre avec cet homme, poids lourd de la variété française, s'est avérée déterminante. "Cela a été le début d'une longue histoire", a raconté la jeune maman.

Bruno Berberes, 62 ans, un CV long comme le bras, a propulsé de nombreux artistes au rang de stars : Louane, mais aussi Jenifer, Slimane, Claudio Capéo, Kendji Girac... Le directeur de casting déniche les talents, note, répertorie, classe et met à jour un fichier qui compte pas moins de 17.000 chanteurs. Bruno Berberes a pris Louane sous son aile dès ses débuts. "Il m'a fait faire beaucoup de concours, de castings. Il pensait toujours à moi. Il a été un énorme tremplin", raconte la chanteuse.

En 2013, Bruno Berberes a reçu une vidéo envoyée par la mère de Louane qui ne l'a pas laissé indifférent : "La petite était dans sa chambre, devant un drap, elle chantait Un homme heureux de William Sheller. En dessous, sa mère avait écrit : 'Tu tenterais pour The Voice 2 ?'" Cette année-là, Louane, encore adolescente, rejoignait le casting de la deuxième saison de The Voice. Elle est allée jusqu'en demi finale.



Ensuite, Louane enchaînera les succès, donnant raison au flair de son mentor : trois albums, deux NRJ Music Awards (révélation francophone de l'année en 2015, artiste féminine francophone de l'année en 2017) et une Victoire de la Musique (pour son album Chambre 12).