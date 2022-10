Luv Resval, étoile montante du rap français, est décédé à l'âge de 24 ans

Le monde du rap est en deuil. Luv Resval, un jeune rappeur très prometteur, est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi. Sa famille a publié un communiqué sur le compte Instagram de l'artiste. Il avait seulement 24 ans.

Sa famille explique que le chanteur souffrait d'une pathologie depuis la naissance et que son décès est dû à "une grave crise d'asthme". Ils continuent : "C'était à la fois un jeune homme exceptionnel et un immense artiste : généreux, talentueux, créatif. Avec une vision unique sur le monde qui l’entoure. Nous vous demandons de respecter le deuil de notre famille et de ses proches. Repose en paix".

Luv Resval s'était fait connaître en 2018. D'abord youtubeur, il avait ensuite enregistré une mixtape avec son mentor Alkpote. Son album "étoile noire" est un véritable succès et a obtenu un disque d'or. Il avait annoncé sur les réseaux la sortie de son prochain album.

Depuis ce vendredi, les hommages affluent sur les réseaux sociaux.