Au bord des larmes, Mario Barravecchia (Star Academy) raconte comment il a aidé son père à mourir

Dans l'émission "L'Instant de Luxe", de Non Stop People, l'ancien candidat de la Star Academy 1 Mario Barravecchia a expliqué la façon dont il avait aidé son père à mourir.

Ce mercredi 10 février, Mario Barravecchia s'est confié sur un moment douloureux de sa vie dans l'émission "L'Instant de Luxe" de Non Stop People. À 44 ans, l'ancien candidat de la Star Academy 1 confie avoir aidé son père à trouver la mort. En effet, le père du chanteur a été euthanasié et c'est lui qui a dû faire le geste ultime pour qu'il décède. "En Belgique, l'euthanasie assistée est autorisée, explique-t-il. Et mon père voulait absolument partir, il voulait que je signe cet accord. Je l'ai fait pour lui faire plaisir."

Mario Barravecchia raconte ensuite les derniers moments de son papa. "J'étais devant lui, dans sa maison. Il voulait mourir dans sa maison. L'hôpital ne voulait pas. Je leur ai dit: ce sont les dernières heures de mon papa, faites-moi plaisir, emmenez-le à la maison." Toute la famille de Mario était présente ce jour-là. "Tout le monde est parti à un moment donné. Le médecin est venu. Je ne voulais pas lui injecter ce produit parce que j'avais l'impression de donner la mort à mon père. Même si je comprends cette démarche, c'est compliqué pour un enfant. Mon père avait toujours dit que s'il devait respirer avec une machine, il fallait débrancher la machine. Donc j'ai débranché la machine de mon papa. Il a respiré quelque temps et puis, il est parti", confie Mario, au bord des larmes.

Le chanteur a expliqué qu'il était très difficile pour lui de parler de cela.