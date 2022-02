Mel B des Spice Girls battue par son ex-mari: sa fille, témoin d'une scène, raconte l'horreur

Mel B était battue par son ex-mari Stephen Belafonte. La chanteuse s'est séparée de Stephen, 46 ans, en 2017 et a expliqué qu'il avait abusé d'elle émotionnellement et physiquement pendant leurs 10 ans de mariage - des allégations qu'il a démenties avec véhémence.



Récemment, Phoenix, la fille de la Spice Girls, a accordé une interview au Sun. La jeune femme de 22 ans a raconté le moment déchirant où elle a vu sa mère subir des violences physiques de la part du producteur américain. Elle a entendu sa mère et son beau-père se disputer "deux étages au-dessus" de sa chambre en sous-sol lorsqu'elle était adolescente.



"Je me suis faufilée hors de ma chambre et j'ai regardé par un trou dans l'escalier, juste pour vérifier que maman allait bien. Puis je suis retourné dans ma chambre au sous-sol. Mais quelques minutes plus tard, j'ai entendu d'autres cris et hurlements. Elle criait, 'Stop! Puis j'ai entendu des bruits sourds", a expliqué Phoenix. "Je suis remontée à l'étage et j'ai vu Stephen avec son pantalon baissé et ma mère poussée sur le canapé. Je me suis figée mais je savais que je ne pouvais rien faire", a détaillé la jeune fille qui se rend dans les écoles pour enseigner aux enfants le consentement.



Phoenix a confié qu'elle avait du mal à dormir malgré le fait qu'elle devait aller à l'école le lendemain matin, décrivant cela comme "la vie de famille". Après avoir assisté à certaines des pires attaques contre sa mère, elle a rappelé qu'elle était "trop effrayée, trop jeune et trop impuissante" et qu'elle ne savait pas vers qui se tourner à l'époque.



Mel, la mère de Phoenix, a déclaré qu'elle trouvait cela "très perturbant" et qu'elle n'avait "aucun souvenir précis" de l'incident que sa fille avait décrit, en raison de son syndrome de stress post-traumatique. "Savoir ce que ma fille a vu me tue". La mère de trois enfants a déclaré qu'elle avait aussi été victime d'abus financiers pendant son mariage avec Stephen, n'ayant pas accès à son propre argent.



"Paralysée par la peur, je me suis réveillée en tremblant après un autre cauchemar. Je ne pouvais pas respirer tant que je ne savais pas que j'étais en sécurité et que mes filles étaient en sécurité. Cela s'est produit pendant des années après que j'ai quitté mon partenaire violent - mais c'est la réalité de la survie d'une relation abusive", a dit la Spice Girl au Sun.



Mel et Stephen se sont mariés secrètement en 2007 et se sont séparés en 2017. Ils partagent une fille, Madison Brown Belafonte, 10 ans. Mel a deux enfants de relations précédentes : Phoenix, qu'elle partage avec son ex-mari Jimmy Gulzar, et Angel Iris Murphy Brown, 14 ans, qu'elle a eu avec Eddie Murphy.