Michel Polnareff lance une nouvelle tournée: "Je chante uniquement quand je dois chanter"

En 2016, Michel Polnareff avait été terrassé par une embolie pulmonaire. Mais il n'a pas baissé les bras. Après 6 ans d’absence sur scène, il signe son grand retour, et revient avec un nouvel album, dans lequel il revisite ses plus grands tubes, en version épurée, piano-voix. C'est chez lui en Californie que Michel Polnareff a enregistré son nouvel album, toujours avec la même exigence d'un artiste perfectionniste.

"J'avais toujours le tract. Je chante uniquement quand je dois chanter. Je ne chante pas chez moi. Je ne chante pas par plaisir. Même pas sous la douche", nous confie-t-il.

Si après 6 ans d'absence, il réalise son come-back, c'est pour ses proches. "Je le fais pour les autres. Moi si je partais, je ne vais pas spécialement le regretter. Mais j’ai mon petit Louka ( son fils de 11 ans) pour lui, je me dois de rester là le plus longtemps possible", estime l'artiste.

Il n'était plus revenu en Belgique et en France depuis 6 ans. Il se produira à Forest National le 30 juin prochain.