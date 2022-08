Moment historique à Tomorrowland: une demande en mariage sur scène, Paris Hilton demoiselle d'honneur (vidéo)

Ce 31 juillet, lors du set de Steve Aoki, et pour le dernier jour du festival, un moment historique s'est produit à Tomorrowland : une demande en mariage sur la scène principale !

Le rappeur et chanteur portoricain Jean Carlos Santiago Pérez, connu sous le nom de scène de Guaynaa, est monté sur la Main Stage faire sa demande en mariage à sa petite-amie, l'influenceuse, mais aussi danseuse, chanteuse et actrice Lele Pons, de son vrai nom Eleonora Pons Maronese.

"J'ai dit ouiiiiii!", écrit-elle sur Instagram. "C'est le plus beau et heureux jour de ma vie", complète-t-elle. Dans une autre publication, l'artiste américano-vénézuélo-italienne ajoute: "On va se marier!! Je t'aime de tout mon coeur! Je suis impatiente de vivre le reste de ma vie avec toi", écrit-elle, remplie de joie.

Paris Hilton, qui mixait aussi à Tomorrowland le même jour, est devenue sa demoiselle d'honneur. Guaynaa avait visiblement bien préparé sa demande en mariage surprise : "Tout le monde savait sauf elle. Merci à tous ceux qui m'ont aidé", écrit-il dans une publication Instagram.

A eux deux, les artistes comptabilisent 55 millions d'abonnés sur Instagram, qui se sont eux aussi réjouit de leurs fiançailles.