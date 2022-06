Monica Lewinsky attaquée par Jennifer Aniston: l'ex-stagiaire de la Maison Blanche réagit

Monica Lewinsky, l'ex-stagiaire de la Maison blanche, avait eu une relation avec le président de l'époque, Bill Clinton. En 1998, le président démocrate a été poursuivi pour "parjure" pour avoir menti au sujet de leur liaison.

Il y a quelques jours, le nom de la stagiaire a refait surface suite à des propos surprenants tenus par Jennifer Aniston. Lors d'une conversation "Actors on Actors" avec Variety, l'ancienne star de "Friends" et l'acteur Sebastian Stan, 39 ans, ont abordé le sujet de la célébrité en 2022. Ils discutaient de la fuite de la sex tape de Pamela Anderson et Tommy Lee, qui a conduit Jennifer Aniston à s'exprimer sur la culture Internet à l'époque. L'actrice de 53 ans a évoqué la façon dont des personnalités, telles que Monica Lewinsky et Paris Hilton, ont accédé à la célébrité avec l'essor de la culture Internet.

"Ce truc des gens qui deviennent célèbres pour n'avoir pratiquement rien fait, mais qui ont pourtant ces carrières incroyables. Et puis la réputation des femmes... Je veux dire - Paris Hilton, Monica Lewinsky, tout ça", a lâché la comédienne.

Monica Lewinsky a été tristement impliquée dans un scandale sexuel avec l'ancien président Bill Clinton en 1998.

"Quand vous regardez les années 90, vous voyez combien de choses se sont produites au cours de cette décennie", a répondu Sebastian Stan. "Même l'affaire O.J. Simpson était en fait le début des informations en continu."

"Je me sens tellement chanceuse que nous ayons eu un petit aperçu de l'industrie avant qu'elle ne devienne ce qu'elle est aujourd'hui", a ajouté Jennifer Aniston. "Plus de services de streaming - vous êtes célèbre grâce à TikTok, vous êtes célèbre grâce à YouTube, vous êtes célèbre grâce à Instagram. C'est presque, comme si ça diluait le travail de l'acteur."

Ces propos ont provoqué de nombreuses réactions. Des internautes ont trouvé ces mots très durs envers l'ex-stagiaire et l'héritière devenue DJ.

"Même Beyoncé, Mme Female-in-Power (que j'aime et apprécie) a utilisé le nom de Mme Lewinsky dans une chanson sur... eh bien, quelque chose", a écrit Ernest Sewell dans un tweet. "Pour les femmes qui prêchent l'émancipation, déprécier le passé d'une autre femme et la traîner dans la boue pour le plaisir semble vraiment hypocrite."

Monica Lewinsky a réagi discrètement au commentaire en mettant un like, en fin d'après-midi mercredi, relate le Daily Mail.