Nabilla dévoile une photo d’elle enfant... Et ce n'est pas facile de la reconnaître!

Nabilla est désormais très tournée famille. Maman de deux petits, mariée à Thomas, femme d’affaires, elle est désormais loin du "Nan mais Allo?" qui la rendue célèbre dans une émission de téléréalité.

Ce lundi 31 octobre, sur Instagram, la trentenaire a publié une adorable photo d’elle fillette. "Je retrouve mon agenda de 6e" (classe pour les 10-11 ans en France), a-t-elle écrit pour décrire le cliché. Et si on ne peut que trouver la petite Nabilla mignonne, loin des paillettes et du glamour, il faut bien avouer qu’elle est difficile reconnaissable!