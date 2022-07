Nabilla plaisante sur son corps post-grossesse : "Je ne suis pas prête à remettre des bikinis!"

Ce n’est pas encore l’heure du bikini pour Nabilla. La jeune femme s’est filmée ce mardi 5 juillet au bord d’une piscine vêtue d’une brassière de sport et d’un caleçon appartenant à son mari Thomas Vergara. "J’ai vraiment chuté les gars, je suis vraiment une vraie vraie daronne", plaisante-t-elle en selfie.

Puis elle explique le pourquoi de cette tenue. "Je me sens confortable dans les caleçons parce que je peux un peu les remonter tandis que les bikinis et tout ce n’est pas le moment, je ne suis pas pas prête pour ça", livre-t-elle en story Instagram, précisant qu'elle n'a pas sorti "sa gaine" pour cette fois-là. Plutôt surprenant de la part de la star de téléréalité devenue businesswoman qui semble prendre la réalité de son corps post-grossesse plutôt à la rigolade. "C’est pas grave je m’en fous il n’y a personne", montre-t-elle. "Et puis même s’il y avait des gens, je m’en fous !"







"J'aime mes petites vergetures"

Il y a une semaine déjà, Nabilla se confiait sur son compte Instagram sur son après-grossesse. "Je retrouve petit à petit ma silhouette, écrit-elle. Je ne suis tellement pas pressée contrairement à ma première grossesse (...) peut être même que je n’aurai plus mon ancien corps complètement comme avant mais je m’en fiche! J’aime mes petite vergetures j’aime ma cellulite et je suis fière d’avoir donné la vie à deux magnifiques garçons qui me comblent de bonheur !" Un message positif pour celle qui a accouché de son deuxième enfant il y a un mois environ.