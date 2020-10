Omar Sy rend hommage à Samuel Paty, professeur décapité en France: "C'est l'âme meurtrie et révoltée que j'écris ces mots"

Un professeur d'histoire-géographie, qui avait montré à ses élèves des caricatures de Mahomet, a été décapité près d'un collège vendredi en France. Touché, Omar Sy a exprimé sa tristesse sur Instagram.

Le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, qui avait montré à ses élèves des caricatures de Mahomet, a été décapité près d'un collège vendredi à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines en France) dans "un attentat terroriste islamiste caractérisé", pour Emmanuel Macron, trois semaines après l'attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Le parquet national antiterroriste a annoncé à l'AFP s'être aussitôt saisi de l'enquête, ouverte pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle".

Mes plus sincères condoléances et profondes pensées aux proches

L'acteur Omar Sy, touché par ce drame, a souhaité s'exprimer sur les réseaux sociaux. Il écrit sur son compte Instagram, photo de Samuel Paty à l'appui: "C’est le cœur éprouvé et triste. L’âme meurtrie et révoltée que j’écris ces quelques mots.... J’adresse d’abord mes plus sincères condoléances et profondes pensées aux proches de Samuel Paty, à son petit garçon et sa femme en particulier, à ses collègues et à tout le corps enseignant et à l’école de la République".

L'artiste continue: "Ce qu’il se passe aujourd’hui nous atteint tous Français dans le plus profond de ce que nous sommes et ce que sont les valeurs de notre pays. Plus jamais la haine, l’extrémisme, le fanatisme, quels qu'ils soient, ne doivent nous atteindre, nous diviser".