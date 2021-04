Patrick Juvet: un "personnage profond" qui s'est "brûlé les ailes", selon Jean-Michel Jarre

Patrick Juvet, décédé à 70 ans, était un "personnage profond" qui s'est malheureusement "brûlé les ailes", a confié à l'AFP Jean-Michel Jarre, qui avait co-signé avec lui le tube disco "Où sont les femmes ?".

Q: Comment l'avez-vous connu ?

R: "On a fait deux albums, +Mort ou vif+ et +Paris by night+ à la suite d'une rencontre par le biais de sa productrice. Il souhaitait changer de direction, pour en finir avec son image de +chanteur à minettes+ (comme il le disait lui-même, ndlr), de chanteur de variété. Moi, je sortais de ma collaboration avec Christophe. Patrick était obsédé par le disco qui commençait à monter. J'ai proposé qu'on parte aux USA travailler avec les meilleurs musiciens de L.A, ceux de Herbie Hancock. J'ai réuni autour de lui une équipe de +tueurs+, des musiciens fantastiques. Sur +Mort ou vif+, il y avait cette chanson +Papa s'pique et maman s'shoote+ (rires), c'était décalé par rapport à ce qu'il avait fait avant. La maison de disques Barclay m'a dit ensuite +tu as carte blanche+ pour le prochain. On est parti plus longtemps aux USA pour +Paris by night+, dont le morceau-titre est considéré comme un des premiers morceaux de house, il dure 12 minutes. Et puis il y a +Où sont les femmes?+, qui a été son gros tube".

Q: Il a alors changé de dimension...

R: "Je pensais ensuite à deux options pour lui. Revenir en France, et l'autre voie, c'était de tenter de percer aux USA, où les gens avaient commencé à aimer +Où sont les femmes?+, qui était assez moderne et d'un niveau international. Je lui avais trouvé un groupe de transsexuels américains pour faire le tour des clubs à l'époque. Il m'a dit +c'est un peu trop pour moi car je suis suisse+ (rires). J'avais trouvé ça très drôle, adorable".

Q: Il assumait complètement son côté efféminé...

R: "Il a été un des premiers à faire son coming-out sur sa sexualité (il se disait bisexuel, ndlr), c'était assez révolutionnaire pour l'époque, c'était quelque chose qui n'était pas assumé dans le milieu de la chanson. Il l'a assumé de façon décomplexée et actuelle, il a contribué à ouvrir cette voie du coming-out, assumer ce qu'on est".

Q: Pourquoi n'a-t-il pas plus percé au niveau international ?

R: "Il l'a dit lui-même, il n'y a rien de secret. Avec son succès brutal, il s'est brûlé les ailes, il est tombé dans l'alcool, les drogues, les excès, ne s'en est pas vraiment remis. C'est triste: Patrick, c'est un personnage qui est plus profond, plus riche qu'on a pu le penser. Au début de sa carrière, c'était un +chanteur à minettes+, mais il avait une autre ambition, de vraies qualités musicales, c'était un bon mélodiste. C'est une grande perte. Il aura marqué l'histoire de la pop française".