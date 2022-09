Petite frayeur sur un tournage pour Kate Winslet: elle a dû être transportée à l'hôpital

En plein tournage du biopic du Lee Miller, Kate Winslet s'est fait une petite frayeur ce week-end sur le tournage du biopic sur la photojournaliste Lee Miller. Heureusement, plus de peur que de mal. On vous explique.

Pendant que l'actrice de 46 ans tournait une scène dans le village de Kupari, elle a été transportée à l'hôpital de Dubrovnik. En cause ? Une blessure à la jambe. "Kate a glissé et a été transportée à l'hôpital par mesure de précaution et suite à une décision prise par la production. Elle va bien et continuera le tournage cette semaine, comme prévu", a déclaré ce dimanche, un représentant de la comédienne au magazine", a expliqué un représentant de Kate Winslet au magazine ET Canada.

Le biopic

Adapté de la biographie écrite par son fils "The Lives of Lee Miller", le long-métrage du nom de "Lee" s'intéresse à la vie exceptionnelle de Lee Miller durant la période où elle se rend sur le front pendant le Seconde Guerre mondiale.

Également productrice du film, Kate Winslet, n'a pas tari d'éloges au sujet de Lee Miller. "Une femme que j'admire énormément, je suis tellement ravie de jouer dans ce film. Amante extrême, penseuse, joie de vivre, cover girl de Vogue, correspondante de guerre, icône, mère".