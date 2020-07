Regarder Gossip Girl: insupportable pour deux anciens acteurs de la série

Chace Crawford, aka Nate Archibald et Penn Badgley, aka Dan Humphrey, ne supportent pas de se revoir dans Gossip Girl. La simple idée de revoir leurs débuts en tant qu'acteur les met mal à l'aise.

Chace Crawford et Penn Badgley ont accordé une interview à Variety. Ils sont revenus sur la série qui les a fait connaître: Gossip Girl. Huit ans après la diffusion du dernier épisode, ils avouent ne pas supporter de se voir à l’écran. Chace Crawford est allé plus loin en disant: "Il faudrait que tu m’attaches à un brancard et que tu me forces à garder les yeux ouverts pour que je regarde."

Penn Badgley raconte quant à lui avoir revu des épisodes avec sa femme qui n’avait jamais vu la série: "Même à ce moment-là, je me souviens, ce n’est pas la série, mais c’était très difficile à regarder. Se voir à 20, 21 ou 22 ans… Qui aime ça? C’est super inconfortable." L’acteur a tout de même confié avoir hâte de voir le reboot de la série qui se déroulera douze ou treize ans plus tard.