Rihanna choquée par l'arrestation de son compagnon A$AP Rocky: la scène s'est déroulée sous ses yeux à l'aéroport

Le rappeur américain A$AP Rocky, compagnon de Rihanna, a été arrêté mercredi à l'aéroport de Los Angeles, suspecté d'implication dans une fusillade en novembre dernier, a annoncé la police.

De son vrai nom Rakim Mayers, le musicien a été interpellé par la police à la suite d'une "dispute entre deux connaissances", le 6 novembre 2021 à Hollywood, dans laquelle "le suspect a tiré avec une arme de poing sur la victime."

Âgé de 33 ans, A$AP Rocky a été arrêté, selon le site d'information TMZ, à sa descente d'un jet privé en provenance de la Barbade, d'où est originaire sa compagne la chanteuse Rihanna, avec qui il attend un enfant.

La victime du ou des coups de feu de novembre dernier n'a pas été nommée par la police et souffre de légères blessures. Le suspect, parti aux côtés de deux autres hommes, a plus tard été identifié comme Rakim Mayers. L'avocat de ce dernier n'a pas immédiatement répondu aux sollicitations de l'AFP. A$AP Rocky avait été condamné en août 2019 à de la prison avec sursis pour violences après une rixe de rue à Stockholm.

Au moment de son arrestation à l'aéroport de Los Angeles, A$AP Rocky a été totalement pris au dépourvu par les policiers lorsqu'ils se sont présentés à un terminal privé de LAX et lui ont passé les menottes sous le regard d'une Rihanna enceinte et tout aussi choquée.

Les agents ont choisi de ne pas prévenir Rocky ou son équipe. Selon TMZ, l'arrestation était prévue depuis plus d'une semaine.

Selon le média américain, il y a une procédure très courante que le LAPD et d'autres départements utilisent lorsqu'ils arrêtent un suspect, c'est la reddition volontaire. Les policiers appellent généralement l'avocat du suspect ou un autre représentant et s'arrangent pour que le suspect se rende lui-même sans fanfare. Ce n'est pas ce qui s'est passé ici. Le rappeur et son équipe ne comprennent pas pourquoi car A$AP Rocky n'allait pas s'échapper car sa petite amie Rihanna est au troisième trimestre de sa grossesse.

Selon TMZ, la police a pris A$AP Rocky par surprise afin de voir si les agents pouvaient trouver l'arme utilisée dans la fusillade durant laquelle une balle a effleuré la main de la victime. C'est pourquoi ils ont coordonné l'arrestation et la perquisition de son domicile pour que les deux se déroulent en même temps.

Toujours selon TMZ, au moins 10 policiers attendaient Rocky lorsque son jet privé s'est arrêté au terminal et c'est là qu'ils l'ont menotté et emmené. Rihanna et son compagnon étaient sur le chemin du retour de la Barbade.

Rihanna voulait passer chez lui mercredi matin pour récupérer certaines de ses affaires, mais les policiers ne l'ont pas laissée entrer, relate le média.

Le rappeur a payé une caution de 550 000 dollars mercredi et a été libéré. Le procureur est en charge de l'affaire et devrait bientôt décider s'il y a lieu de porter plainte.