Rob Kardashian: "Blac Chyna m'a battu avec une barre de métal et a sorti une arme à feu"

La bataille juridique entre les Kardashian-Jenners et Blac Chyna s'envenime. Rob Kardashian affirme que son ex-compagne l'a battu avec une tige de métal et a sorti une arme à feu sur lui lors d'une bagarre en décembre 2016. L'homme de 35 ans a témoigné mercredi que sa relation avec la mère de sa fille Dream était violente dès le début et qu'elle le battait et menaçait de le tuer.

Rob a déclaré que la nuit du 14 décembre 2016 avait commencé par une plaisanterie sur leurs réseaux sociaux, les deux ayant publié des vidéos d'eux s'embrassant et riant.

À l'intérieur de la salle d'audience, une vidéo a été montrée de Rob agitant des bandes de billets de 100 dollars et les jetant sur Chyna, le mannequin ayant l'air content.

Mais la nuit serait devenue violente et la discorde aurait duré jusqu'au lendemain matin. Rob affirme que Chyna a sorti une arme à feu sur lui à deux reprises, l'a frappé avec une tige métallique, l'a griffé et l'a frappé avec un cordon d'iPhone.

"Elle m'a asséné plusieurs coups au visage, au dos", a affirmé Rob à propos de la barre métallique que Chyna aurait utilisée pour le frapper.

"Elle a déchiré ma chemise en début de soirée et nous avons jeté de l'argent dans notre Snapchat", a-t-il poursuivi. "Au début, je pensais que c'était pour plaisanter. Je ne pensais pas que c'était devenu sérieux jusqu'à la deuxième rencontre avec le pistolet (...) On ne pointe pas une arme sur la tête de son fiancé, que l'on pense qu'elle soit chargée ou non."

Lorsque l'avocate de Chyna, Lynne Ciani, lui a demandé pourquoi il ne montrait pas d'ecchymoses dans les vidéos enregistrées après l'incident, Rob a répondu : "Elle a donné plusieurs coups sur mon corps (avec la tige de métal) ... Mais tout le monde ne va pas avoir des ecchymoses juste parce que quelqu'un vous a frappé. Ça n'a pas laissé de marque quand j'avais un pistolet sur la tempe. La corde autour de mon cou, je suis sûr que ça a laissé une marque, mais non, je n'ai pas eu besoin d'un pansement."

"Tout ce dont j'ai témoigné est arrivé", a poursuivi Rob. "Elle était sous l'emprise de la cocaïne et de l'alcool. Elle a l'habitude de faire ça. Ce n'est pas parce que je n'avais pas de marques que ce n'est pas vrai. Arrêtez de dire ça ! Ce n'est pas juste."

La star de télé-réalité était visiblement agitée pendant son témoignage de près de deux heures, élevant la voix à plusieurs reprises et s'insurgeant contre les questions répétées de Ciani.

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait passé le réveillon du Nouvel An ensemble après leur dispute, Rob a répondu : "Je souffre d'anxiété sociale... et j'ai pris beaucoup de poids. Elle m'a forcé à sortir de la maison. Je suis allé dîner et c'est tout. Je n'étais pas heureux. Sortir de la maison après qu'elle ait mis un pistolet sur ma tête. Elle a mis ça sur son Snapchat, mais pour moi ce n'est pas du bonheur. C'est juste faux."

Rob a déclaré qu'il voulait que sa relation fonctionne et qu'il soutenait Chyna - avec qui il partage sa fille Dream, 5 ans - même lorsqu'elle l'aurait abusé à plusieurs reprises. Il a dit qu'il dormait souvent dans sa voiture jusqu'au lendemain matin.

Rob a déclaré qu'il était dans un point "très bas" et "le plus faible" de sa vie lorsqu'il a commencé à parler à Chyna, mais à l'époque, il était encore célibataire et envoyait également des messages à d'autres femmes.

"J'étais probablement au pire moment de ma vie... Elle était la seule personne qui pouvait me faire venir", a-t-il dit. "J'étais juste à l'aise avec elle ... et j'étais très solitaire. J'ai ignoré toutes les mauvaises choses. J'ai une famille très aimante, mais je me suis juste consacré à elle."

Il a également dit qu'il ne l'a jamais aimée, même lorsqu'il l'a demandée en mariage. Il a dit qu'il l'avait fait plus pour se faire de la publicité pour elle et pour leur série de télé-réalité "Rob & Chyna", qui n'existe plus.

La semaine dernière, Chyna a déclaré au tribunal qu'elle ne faisait que "plaisanter" lorsqu'elle a pointé une arme sur la tête de Rob et qu'elle a enroulé le cordon d'un iPhone autour de son cou.

Chyna a affirmé que la menace n'était pas sérieuse et que Rob semblait trouver ses actions amusantes. "Il n'était pas chargé", a-t-elle témoigné. "Je n'aurais jamais tiré sur Rob ou quelqu'un d'autre. C'était juste une blague, comme 'HA, HA!'"

Les Kardashian-Jenners ont précédemment réfuté les affirmations de Chyna selon lesquelles ils ont usé de leur influence pour annuler l'émission de Chyna et Rob. Au lieu de cela, ils ont fait valoir qu'ils essayaient de protéger Rob d'une relation abusive.

Chyna poursuit les Kardashian-Jenners pour 40 millions de dollars de perte de revenus et plus de 60 millions de dollars de revenus futurs. Elle affirme qu'ils ont utilisé leur pouvoir pour ternir sa réputation et l'empêcher d'avoir des opportunités financières.

En début de semaine, la famille a déposé une motion pour faire rejeter les poursuites.