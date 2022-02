Roselyne Bachelot croise Brad Pitt "au détour d’une statue" dans un musée parisien

La ministre française de la Culture Roselyne Bachelot a nommé la chanteuse Jenifer Chevalière de l’ordre des Arts et des Lettres. La cérémonie avait lieu au ministère de la Culture à Paris, lundi 14 février. Mais juste avant de remettre cette prestigieuse décoration, la ministre a croisé Brad Pitt à la Bourse de Commerce, un musée consacré à l'art contemporain à travers la Collection Pinault.

"Et au détour d’une statue, Brad Pitt", a écrit Roselyne Bachelot, amusée. Elle a immortalisé ce moment et a partagé le cliché d'elle et de l'acteur passionné d'art sur son compte Instagram.