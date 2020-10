Sans cesse accusée d'avoir trop maigri, Amel Bent rétorque, agacée: "Je n’ai pas perdu un gramme"

Dans sa story Instagram, Amel Bent a fait part de son énervement à ses abonnés. Certains la jugent sans cesse sur sa silhouette et cela commençait à lui peser.

"C’est vrai, on dirait que j’ai perdu 20 kilos et pourtant, je n’ai pas perdu un gramme depuis cet été. J’ai juste la chance de travailler avec une personne qui respecte ma morphologie, prend en considération mes complexes et qui, surtout, sait mettre en valeur mes atouts", écrit-elle pour commencer.

Elle explique ensuite que les choses ont bien changé dans sa manière de se voir : "Elle est révolue l’époque où on me disait 'je vais te mettre une tunique pour cacher ton derrière' ou 'j’ai opté pour un truc très large, ce sera plus flatteur'", ajoute la chanteuse.

Elle durcit ensuite le ton en ajoutant : "Mes valeurs et mes convictions ne se comptent pas en grammes. Que je prenne ou perde du poids ne me définit pas entant qu'artiste, en tant que femme ou en tant que mère. Jusqu'à preuve du contraire, je suis la seule habitante de ce corps quo est le mien et je suis la seule personne qui doit s'y sentir bien".

Enfin, elle explique en avoir assez des jugements, et souligne une incohérence : "Le pire, et j'en mettrais ma main à couper, c'est que ceux qui me disent que j'ai maigri sont les mêmes qui me traitent de grosse quand je prends du poids", conclut-elle.



©Instagram Amel Bent - Captures d'écran story