Sienna est agacée par les attaques sur son couple: "Les gens pensent que je suis avec George pour l'argent, mais je suis là pour la vie" (vidéo)

Sienna et George, un couple qui vit à Surrey en Angleterre, sont fréquemment jugés pour leur différence de poids. Le couple, ensemble depuis quatre ans, ne comprend pas ce déchainement de haine, car son histoire d'amour est sincère.

Tout a commencé après que Sienna a vu George à la télévision et se soit glissée dans ses DM. Ils ont débuté une relation et ont souhaité partager leur romance en ligne. Mais très vite, le couple a commencé à recevoir des commentaires disant que Sienna n'était avec lui que pour l'argent et qu'il n'y a aucune chance qu'elle soit amoureuse de lui.



Mais ils n'ont pas laissé les messages de haine briser ou les affecter. Au contraire, pour répondre à leurs détracteurs, ils ont partagé le jour de leur mariage.



Le couple maintenant marié refuse de laisser la négativité des réseaux sociaux dicter sa vie amoureuse et fait plutôt attention à ceux qui l'encourage. Ils sont plus heureux qu'ils l'ont jamais été. "Quand nous avons commencé à parler sur Instagram, je pense que ce qui nous a vraiment connectés, c'est que nous étions tellement semblables. Nous étions tous les deux créatifs, nous étions tous les deux déterminés à réussir dans la vie et nous nous sommes simplement lancés. Nous avons en quelque sorte cliqué tout de suite, et nous nous sommes entendus et cette alchimie était déjà là avant même de nous rencontrer dans la vraie vie", a confié George.



"Maintenant que nous sommes mariés, j'ai vraiment l'impression que nous donnons tort aux trolls. Tout le monde a dit que j'étais une chercheuse d'or et que j'étais là pour l'argent, mais en fait, je suis là pour la vie, bon sang", a dit Sienna.