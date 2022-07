Slimane, papa solo ? "L'histoire de ma fille appartient à ma fille"

Ce samedi 30 juillet, Slimane s'est confié sur sa paternité dans un entretien accordé à Télé-Loisir. S'il est d'habitude très discret sur sa vie amoureuse, il a révélé être surtout dingue sa fille, Esmeralda : "Actuellement, je suis complètement amoureux de ma fille. Je lui consacre d'ailleurs une chanson, Des milliers de Je t'aime... Et des milliers ce n'est pas assez, j'aurais dû écrire des millions !" Il a également donné sa vision de l'amour : "Quand je vois mes parents qui sont ensemble depuis 35 ans et qui s'aiment comme s'ils en avaient 15, j'ai l'exemple sous les yeux que l'amour peut durer. Mais j'appartiens à une génération où l'on se quitte plus facilement, on se projette moins."

Un nouveau rôle de papa qui le comble

Devenir papa ne l'empêche pas d'exercer son métier de chanteur. "Lorsqu'elle ira à l'école, je ne partirai plus sur les routes comme je le fais aujourd'hui. Pour l'instant, je l'emmène avec moi. Avec Vitaa qui a trois enfants, la tournée prend des allures de nurserie !", évoque-t-il. Ce nouveau rôle est même une source d'inspiration pour lui : "Je suis totalement émerveillé. En regardant un bébé, on apprend plein de choses sur le monde. J'ai peur de la perdre depuis que je suis papa. J'ai compris le mot 'peur' en ayant un enfant. Avant, je n'avais pas peur de la mort. Aujourd'hui, je me pose des questions. Je pense plus à elle qu'à moi."

Papa solo ? Il répond

Le chanteur préfère garder le silence sur le sujet. Il a répondu au journaliste : "Désolé, je préfère ne pas répondre. L'histoire de ma fille appartient à ma fille." Le mystère reste donc entier.