Snoop Dogg dévoile sa chanson avec... Heidi Klum (vidéo)

Après une pause de 16 ans, Heidi Klum fait un retour fracassant dans le monde de la musique en collaborant avec Snoop Dogg. Il y a quelques heures, le duo a dévoilé son single intitulé "Chai Tea With Heidi" sur Instagram.



En octobre, le top model avait annoncé à ses abonnés qu'un projet était en cours. Elle avait partagé une photo d’elle et du rappeur en studio d'enregistrement, souhaitant un bon anniversaire à l'interprète de "Drop It Like It's Hot".

Le mannequin a expliqué que l'idée du single a germé après la finale de "Germany's Next Top Model", lorsque quelqu'un lui a suggéré d'interpréter la chanson thème de la prochaine saison de l'émission de téléréalité. Elle a pensé à Snoop Dogg pour cette collaboration et, à sa grande surprise, il a dit oui.