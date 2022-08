Stéphane Plaza dévoile son "activité favorite" quand il est avec son papa de 90 ans (photo)

Il n’en loupe pas une! Stéphane Plaza est actuellement dans les Caraïbes... avec son père! Les deux hommes sont effectivement en pleine tournage d'une nouvelle émission intitulée "Les Plaza en vadrouille", et dans laquelle l'agent immobilier continue d’exercer son métier dans les îles en binôme avec son père.

Et il ne pouvait définitivement pas se rendre dans ce cadre paradisiaque sans relayer quelques clichés et indices sur son séjour dans l’Atlantique! Séjournant en Martinique, le présentateur a donc partagé ce dimanche 7 août une tendre photo où on le voit allongé sur un lit auprès de son père, paisiblement endormis dans la même position. "L’heure de la sieste a sonné avec papa Raymond, place à notre activité favorite", écrit-il "Je connais déjà nos rêves: Papa agrippé à son vélo, la sueur au front, à vouloir battre le record du Mont Ventoux lors d’un Tour de France, et moi à vouloir vendre des îles paradisiaques."

Stéphane Plaza reste fidèle à lui-même avec cette touche d’humour avant de rendre un bel hommage à son parent. "Cet été j’ai décidé de me reposer et passer du temps avec mon papa de 90 ans, de prendre soin de lui. Des moments simples, agréables, essentiels à mon bien-être car il ne faut pas oublier là d’où on vient… Il faut profiter de chérir les siens dès que l’on peut, encore plus son papa ou sa maman car ils sont uniques et si précieux à nos yeux. Leur présence à nos côtés est inestimable…." La future émission promet de beaux souvenirs!